China mikt op groei van 6,5 procent

De Chinese economie moet dit jaar met circa 6,5 procent groeien, terwijl het begrotingstekort moet dalen. Dat meldde de Chinese premier Li Keqiang in een presentatie aan het parlement.

Daarmee blijft de economische groeidoelstelling van Peking onveranderd ten opzichte van 2017. Vorig jaar liet de Chinese economie een groei optekenen van 6,9 procent. Verder wil de regering het begrotingstekort terugdringen tot 2,6 procent, van 3 procent vorig jaar.

Andere ambities die de Chinese overheid heeft uitgesproken zijn onder meer het aanpakken van risico’s door hoge schulden en de bestrijding van milieuverontreiniging en armoede. Deze stappen maken deel uit van het meerjarenplan dat in oktober werd aangekondigd door president Xi Jinping om het leven van gewone Chinezen te verbeteren.

Li verklaarde verder dat China tegenstander is van protectionistische maatregelen en dat handelsconflicten moeten worden opgelost door onderhandelingen. China zal zijn rechten en belangen echter verdedigen, aldus de premier. Vorige week kwam de Amerikaanse president Donald Trump nog met importheffingen op buitenlands staal en aluminium waardoor de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog werd aangewakkerd. China uitte felle kritiek op de importheffingen van Trump.

Daarnaast werd bekend dat op 19 maart een stemming zal worden gehouden in het parlement over een nieuwe voorzitter van de Chinese centrale bank. Huidig gouverneur Zhou Xiaochuan van de People’s Bank of China (PBOC) treedt na vijftien jaar terug. Een van de mogelijke kandidaten om hem op te volgen zou de economische topadviseur Lui He van president Xi zijn.