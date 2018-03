CNV: vraagtekens rond overname Emté

Vakbond CNV heeft de nodige vraagtekens rond de overname van supermarktketen Emté door Jumbo en Coop van groothandelsbedrijf Sligro. ,,Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid”, vraagt bondsbestuurder Kitty Huntjens zich af.

De 6200 medewerkers van Emté verhuizen mee. ,,Over het winkelpersoneel maken we ons geen zorgen, maar er zijn ook twee distributiecentra en het personeel op het hoofdkantoor.” Bovendien staan de arbeidsomstandigheden op het spel, meent Huntjens. ,,Juist bij de eigen distributiecentra heeft Jumbo buiten de vakbonden om afspraken met het personeel gemaakt.”

Voor de werkgelegenheid is het ook van belang hoe het consortium tussen Jumbo en Coop wordt vormgegeven. ,,In een mail aan het personeel staat dat Jumbo twee derde van het consortium krijgt en Coop een derde”, legt Huntjens uit. ,,Maar we weten niet precies wat de plannen zijn aangezien we niet door de bedrijven op de hoogte zijn gesteld.”