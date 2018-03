Ford zet 2000 werknemers tijdelijk op straat

De Amerikaanse automaker Ford zet circa 2000 man personeel voor een periode van zes maanden op straat. Voor de werknemers van de fabriek nabij de stad Detroit is vanaf begin mei tijdelijk geen werk, omdat dan de Ford-fabriek wordt verbouwd.

Nu nog worden in Wayne de modellen Focus en C-Max geproduceerd. De verkopen van deze modellen blijven echter achter bij de verwachtingen. Ford heeft besloten om later dit jaar de pick-uptruck Ranger en vanaf 2020 de sportieve terreinwagen Bronco in de fabriek te gaan maken. Amerikanen zijn volgens Ford niet zo te porren voor compacte modellen. Daarom verplaatst de automaker de productie daarvan grotendeels naar China.

Ford-baas Jim Hackett kondigde eerder al aan dat hij dit jaar een efficiƫntieslag wil doorvoeren. Daardoor zal de winst dit jaar lager uitvallen. Ook omdat Ford werk maakt van de ontwikkeling en productie van elektrisch aangedreven voertuigen.