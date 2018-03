Franse verzekeraar Axa koopt XL Group

De Franse verzekeraar Axa neemt vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL Group over voor 15,3 miljard dollar (12,4 miljard euro). De overname is de grootste verzekeringsdeal sinds 2015.

De deal komt niet onverwacht. Zaterdag werd al bekend dat de gesprekken tussen Axa en XL Group in een vergevorderd stadium waren. Ook andere verzekeraars, waaronder het Duitse Allianz, hadden naar verluidt interesse in het bedrijf dat gevestigd is in Bermuda.

Met de overname richt Axa zich meer op vastgoed- en ongevallenverzekeringen.