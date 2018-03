Olieproductie VS voorziet in hogere vraag

De groei van de olieproductie in met name de Verenigde Staten is komende jaren groot genoeg om aan de groeiende vraag naar olie te voldoen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Na 2020 zijn er meer investeringen nodig om de productie op peil te houden.

Vanwege de hoge olieprijzen hebben Amerikaanse schaliebedrijven hun productie flink opgeschroefd. Mede daardoor kunnen de VS de komende drie jaar alleen al in 80 procent van de extra vraag voorzien. De rest van die grotere behoefte aan olie kunnen Canada, Brazilië en Noorwegen opvangen met hun groeiende productie.

Ondanks de dalende kosten ziet het agentschap in Parijs nog nauwelijks meer investeringen buiten de VS. Die investeringen zijn wel nodig om de groeiende vraag na 2020 bij te houden, waarschuwt het agentschap.

De wereldwijde olieproductie groeit naar verwachting tot 107 miljoen vaten per dag in 2023. Dat zijn er 6,4 miljoen meer dan dit jaar. Ruim de helft van die extra vaten komt uit de VS. Dankzij de schalierevolutie produceren de Amerikanen over vijf jaar 17 miljoen vaten per dag.

De productiegroei van de OPEC-landen wordt geremd door onrust in Venezuela. De productie is daar de laatste twintig jaar met meer dan 50 procent gedaald en die daling zal naar verwachting alleen maar sneller worden. Ondanks productiegroei in Irak produceren de OPEC-landen daardoor samen in 2023 slechts 750.000 vaten per dag meer dan dit jaar.