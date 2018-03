Wall Street opent met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met verliezen aangevangen. Beleggers zijn bevreesd voor een handelsoorlog, na de eerdere aankondiging van president Donald Trump om importheffingen op buitenlands staal in te voeren. Ook de onzekere uitkomst van de parlementsverkiezingen in Italië maakt beleggers terughoudend.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 24.437 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,3 procent lager op 2681 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7233 punten.

De aankondiging van extra heffingen op geïmporteerd staal en aluminium om de eigen industrie te beschermen zorgde vorige week al voor een mineurstemming onder beleggers. Gevreesd wordt dat de Europese Unie en andere handelspartners met tegenmaatregelen zullen komen waarvan juist Amerikaanse bedrijven de dupe zullen worden.

XL Group won in de vroege handel bijna 30 procent. De in Bermuda gevestigde maar in New York genoteerde verzekeraar staat op het punt om voor meer dan 15 miljard dollar te worden overgenomen door zijn Franse branchegenoot Axa. Het is de grootste overname in de verzekeringsbranche sinds 2015.