Beurzen New York verder omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige plussen van een dag eerder. Het sentiment werd gesteund door de verminderde vrees voor een handelsoorlog en de verzoenende geluiden uit Noord-Korea.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een winst van 0,4 procent op 24.985 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,4 procent tot 2730 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 7364 punten.

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium stuiten op steeds meer verzet, ook van de Republikeinen. Daardoor zijn beleggers wat minder bevreesd dat er echt een wereldwijde handelsoorlog zal ontstaan.

Na een ontmoeting tussen diplomaten van Zuid- en Noord-Korea zou Pyongyang bereid zijn om te praten met de Verenigde Staten om het kernwapenarsenaal te verkleinen. In ruil daarvoor vraagt Noord-Korea dat de veiligheid van het regime van Kim Jong-un gegarandeerd wordt, zeggen Zuid-Koreaanse diplomaten. De nieuwe stap in de toenadering tussen de buurlanden sinds de Olympische Winterspelen lijkt vertrouwen te wekken op de beurzen.

Bij de bedrijven staat supermarktketen Target in de belangstelling. Het winkelbedrijf zag de omzet in het afgelopen kwartaal groeien, geholpen door gestegen verkopen in de winkels en online. Ook de winst ging omhoog. De omzet viel hoger uit dan verwacht, maar de winst was teleurstellend. Het aandeel Target verloor 2,3 procent.