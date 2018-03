Beurzen sluiten in de plus

De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers leken de ergste schrik van een dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten te boven. Hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn plannen voor importheffingen op staal en aluminium onder zware internationale druk niet doorzet zorgde voor een voorzichtig positief sentiment.

Op Beursplein 5 in Amsterdam eindigde de AEX-index 0,4 procent hoger op 528,36 punten. De MidKap kreeg er 0,7 procent bij en stond op 810,25 punten. De leidende beursgraadmeters beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen 0,1 tot 0,4 procent omhoog.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam behoorde TKH tot de uitblinkers met een plus van 4 procent. De jaarresultaten van het technologiebedrijf uit Haaksbergen vielen in goede aarde, evenals de aangescherpte doelstellingen voor de komende jaren. Navigatiebedrijf TomTom won 2,6 procent na een opdracht van de Europese afdeling van autobouwer Kia.

Sterkste daler in de MidKap was Sligro met een verlies van 2,9 procent. Het groothandelsbedrijf won een dag eerder nog bijna 12 procent, nadat de de verkoop van de kwakkelende supermarktdochter Emté had aangekondigd. Air France-KLM leverde 0,7 procent in. Vakbonden hebben voor 23 maart opnieuw een staking aangekondigd bij de Franse tak van de luchtvaartgroep.

Bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice de sterkste stijger met een koerswinst van 3,2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco stond met een min van 1,5 procent onderaan in de AEX. Wolters Kluwer won 0,7 procent. De informatieleverancier kondigde de overname aan van het Amerikaanse Firecracker.

Technologiebedrijf Thales, dat de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto overneemt, won in Parijs 6,3 procent na beter dan verwachte resultaten. In Londen zakte JustEat 12,6 procent na tegenvallende vooruitzichten. De investeringsplannen van de maaltijdbestelsite drukken de winstgevendheid. Het Duitse televisiebedrijf ProSiebenSat.1 (min 6,4 procent) stond in Frankfurt onder druk door ruzie met een aandeelhouder.

De euro noteerde 1,2407 dollar tegen 1,2336 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 62,36 dollar. Brentolie bleef vrijwel gelijk in prijs op 65,57 dollar per vat.