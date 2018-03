‘Distributiecentrum Zalando naar Nederland’

Zalando vestigt mogelijk een groot distributiecentrum in Nederland, goed voor 1500 banen. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd, zonder bronnen te vermelden. Voor het magazijn was ook de Waalse gemeente Dour-Élouges in de race, maar die heeft naar verluidt de strijd verloren.

Waar in Nederland het nieuwe magazijn van Zalando zou komen te staan, weet ook De Tijd niet te melden. Zelf geeft het Duitse webwinkelbedrijf, dat schoenen, kleding en accessoires verkoopt, geen commentaar. Bij de presentatie van de jaarcijfers vorige week kondigde het wel de bouw aan van nieuwe distributiecentra in Polen en Zweden, maar over uitbreiding in Nederland of België werd met geen woord gerept.