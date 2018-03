Verkoop voedings- en genotmiddelen trekt aan

Voedings- en genotmiddelenwinkels hebben het afgelopen jaar 3,1 procent meer omzet binnengehaald dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei komt bijna geheel voor rekening van supermarkten. De grootgrutters haalden 3,5 procent meer omzet binnen. Speciaalzaken als slagers, slijters, groentewinkels en kaaswinkels krikten hun opbrengsten met slechts 0,5 procent op.

Het aantal winkels in de zogenoemde foodsector is tussen 2008 en 2017 met 1,5 procent gestegen tot 19.000 vestigingen. Ook daarbij zat de groei hem vooral in de supers. Bij de speciaalzaken viel op dat het aantal vis-, kaas- en natuurvoedingswinkels met 18 tot 30 procent toenam. Groentewinkels, slagers, poeliers, slijterijen en tabakswinkels verdwenen per saldo juist vaker uit het straatbeeld.