Wall Street sluit licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen gesloten. Het sentiment werd gesteund door de verminderde vrees voor een handelsoorlog en de verzoenende geluiden uit Noord-Korea. Beleggers bleven wel afwachtend, waardoor geen duidelijke richting werd gekozen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot marginaal hoger op 24.884,12 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2728,12 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 7372,01 punten.

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om heffingen in te voeren op buitenlands staal en aluminium stuiten op steeds meer verzet, ook van de Republikeinen. Daardoor zijn beleggers wat minder bevreesd dat er echt een wereldwijde handelsoorlog zal ontstaan.

Na een ontmoeting tussen diplomaten van Zuid- en Noord-Korea zou Pyongyang bereid zijn om te praten met de Verenigde Staten om het kernwapenarsenaal te verkleinen. In ruil daarvoor vraagt Noord-Korea dat de veiligheid van het regime van Kim Jong-un gegarandeerd wordt, zeggen Zuid-Koreaanse diplomaten. De nieuwe stap in de toenadering lijkt vertrouwen te wekken op de beurzen.

Bij de bedrijven stond supermarktketen Target in de belangstelling. Het winkelbedrijf zag de omzet in het afgelopen kwartaal groeien, geholpen door gestegen verkopen in de winkels en online. Ook de winst ging omhoog. De omzet viel hoger uit dan verwacht, maar de winst was teleurstellend. Het aandeel Target verloor 4,5 procent.

Groothandelsconcern Costco komt nabeurs met cijfers en sloot vlak. UPS stond in de belangstelling na een adviesverhoging en dikte 3,8 procent aan.

Marinus Pharmaceuticals kreeg een flinke tik. Het aandeel kelderde bijna 14 procent nadat het over het afgelopen jaar een groter dan verwacht verlies openbaarde. CommerceHub won meer dan 23 procent. Investeerder Sycamore Partners koopt de onderneming voor iets meer dan een miljard dollar.

BlackBerry klaagde Facebook (min 0,3 procent) aan vanwege patentschendingen bij chatfuncties in Facebook, Instagram en Whatsapp. Het aandeel van het Canadese techbedrijf ging 0,4 procent omhoog.

De euro noteerde 1,2405 dollar tegen 1,2407 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ging 0,1 procent omlaag tot 62,48 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder tot 65,70 dollar per vat.