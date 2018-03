Claim tegen Staatsloterij gaat naar beurs

De miljardenclaim tegen de Staatsloterij gaat naar de beurs. Het bedrijf Litigation Investments, dat de claim namens gedupeerden aanvocht, wil zo geld ophalen om de kosten van de rechtszaken te dekken.

De claim wordt via een zogeheten omgekeerde overname naar de beurs gebracht. Welk beursfonds bereid is gevonden om de claim in onder te brengen wil Litigation Investments-topman Frederick Matthaei nog niet kwijt. Ook verdere informatie brengt Litigation Investments pas eind maart naar buiten.

Litigation Investments kiest voor een beursgang in plaats van een meer traditionele investeringsronde omdat volgens Matthaei ,,maximale transparantie” nodig is in deze zaak. ,,Er zijn al veel dingen niet goed gelopen bij claimclubs en bij de Staatsloterij. Het moet nu duidelijk worden wie wat krijgt en waarom.”

De strengere regels voor informatievoorziening die beurshuis Euronext sinds 1 januari stelt aan omgekeerde overnames, vormen geen probleem, stelt Matthaei. ,,Daar kunnen we ruimschoots aan voldoen. Bovendien zijn de uitspraken die in deze zaak gedaan zijn openbaar waardoor het voor investeerders eenvoudig is om zelf de haalbaarheid van onze claim te onderzoeken.”

De Hoge Raad bepaalde begin 2015 dat de Staatsloterij tussen 2000 en 2008 deelnemers heeft misleid. Ook niet verkochte lotnummers speelden mee in de trekking zonder dat de loterij dat duidelijk maakte. Daardoor was de winkans voor deelnemers kleiner.

Litigation Investments kondigde vorig jaar al aan een proefproces tegen de Staatsloterij te beginnen naar aanleiding van dat arrest. Veel gedupeerden hebben op ,,no cure, no pay”-basis hun claim aan het bedrijf overgedragen. Als Litigation Investments de zaak wint, krijgt het 20 procent van de vergoeding die Staatsloterij moet betalen. Van dat bedrag worden de gemaakte kosten betaald en een dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het beursfonds blijft na afloop van de Staatsloterijzaak gewoon bestaan, geeft Matthaei verder aan. ,,We hebben nog zeker vier collectieve claims die ook geschikt zijn voor deze aanpak. Mogelijk nog een paar meer.” Het is volgens de topman echter nog te vroeg om te vertellen welke zaken dat zijn.