Groene borden op beurzen Europa

De Europese beurzen zijn woensdag met winst gesloten. De vrees onder beleggers voor een wereldwijde handelsoorlog door de importheffingen van de Amerikaanse president Trump verdween naar de achtergrond. Er kwamen meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en op het Damrak werden resultaten verwerkt van onder meer Corbion.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een winst van 0,4 procent op 530,71 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 814,00 punten. Frankfurt won 1,1 procent en Londen en Parijs gingen tot 0,3 procent vooruit.

Corbion was veruit de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 8,7 procent. Het biochemiebedrijf haalde afgelopen jaar een lagere winst, mede door tegenvallende verkopen bij de tak die bakkersingrediënten maakt. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was koploper in de MidKap met een koerswinst van 4,7 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice, dat dinsdag de dag nog afsloot als grootste stijger in de AEX, stond nu onderaan met een verlies van 1,8 procent. Grootste stijger in de hoofdindex was industrieel toeleverancier Aalberts Industries met een plus van 2,5 procent.

Bij de kleinere fondsen dikte Hunter Douglas 3,6 procent aan. De raambekleder publiceerde meevallende resultaten. Biotechnologiebedrijf Pharming kreeg met zijn cijfers de handen van beleggers niet op elkaar. Het aandeel zakte ruim 9 procent.

In Frankfurt werd post- en pakketbezorger Deutsche Post DHL 0,3 procent hoger gezet na publicatie van jaarcijfers. In Londen maakte Rolls-Royce een koerssprong van 11,5 procent na beter dan verwachte resultaten van de Britse vliegtuigmotorenmaker.

In Parijs was autofabrikant Renault een opvallende stijger met een plus van 5,6 procent. Naar verluidt zou de Japanse samenwerkingspartner Nissan het grootste deel van het belang van 15 procent van de Franse staat in Renault willen overnemen. Volgens persbureau Reuters worden daarover gesprekken gevoerd met de Franse overheid.

De euro noteerde 1,2293 dollar, tegen 1,2407 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 61,60 dollar. Brentolie zakte 1,4 procent in prijs tot 64,83 dollar per vat.