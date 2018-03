Koers bitcoin stevig onderuit door SEC

De koers van de digitale munt bitcoin dook woensdag fors omlaag tot onder 10.000 dollar nadat de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) herhaalde de handel in cryptovaluta’s strenger te willen reguleren.

De bitcoin verloor tot wel 13 procent aan waarde en staat nu op 9754 dollar. De SEC stelde opnieuw dat handelsplatformen voor cryptomunten moeten worden geregistreerd bij de toezichthouder. Daarmee werd de vrees bij beleggers in digitale munten voor strenge regels aangewakkerd. Deze angst zorgde er mede voor dat de koers van de bitcoin is gehalveerd sinds de piek van bijna 20.000 dollar in december.

Veel belangrijke handelsplatformen voor digitale munten hebben nu nog geen registratie bij de SEC. Volgens de toezichthouder doen veel platforms alsof ze dat wel zijn.