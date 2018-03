Kritiek Moscovici op fiscaal beleid Nederland

Nederland krijgt publiekelijk een draai om de oren van EU-commissaris Pierre Moscovici over het mogelijk maken van belastingontwijking. Dat gebeurt twee dagen nadat staatssecretaris Menno Snel (financiën) in Brussel een ‘positief’ gesprek voerde met de Fransman.

Snel had de indruk dat zijn toelichting op de kabinetsplannen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken goed was gevallen. Moscovici (belastingen) erkende op een persconferentie in Brussel dat ,,sommige lidstaten al stappen nemen” en verwees naar het gesprek maandag met Snel.

Moscovici presenteerde echter een lijst van zeven landen, waaronder Nederland, die met hun fiscale wetgeving ,,een loyale concurrentie belemmeren binnen de interne markt en de lasten voor de Europese belastingbetaler verhogen.’’ De andere lidstaten die hij aan de schandpaal nagelt zijn België, Cyprus, Luxemburg, Malta, Ierland en Hongarije.