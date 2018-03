Omzet transportsector op hoogste niveau ooit

De totale omzet in de Nederlandse transportsector heeft in het vierde kwartaal van 2017 het hoogste niveau ooit bereikt. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn kwartaalmonitor transport.

Volgens het CBS nam de omzet in de afgelopen periode met 4,4 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat was het vierde kwartaal met omzetgroei op rij. Bij opslagbedrijven was met een plus van 11 procent de grootste omzetstijging te zien, gevolgd door de zee- en binnenvaart en dienstverlening in het landvervoer, waaronder ook parkeerbedrijven vallen.

In het goederenwegvervoer ging de omzet met 4,5 procent omhoog, bij expediteurs was dat 4,4 procent en bij luchtvaart ruim 5 procent.