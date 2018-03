Verlies moederbedrijf Reaal en Zwitserleven

Verzekeraar Vivat, het bedrijf achter merken als Reaal en Zwitserleven, is vorig jaar in de rode cijfers gedoken. Het verlies is veroorzaakt door een extra voorziening die het bedrijf moest nemen. Het onderliggend resultaat, waar eenmalige mee- en tegenvallers uit zijn gefilterd, liet wel een verbetering zien.

Onder de streep kwam Vivat 98 miljoen euro tekort, tegen een winst van 168 miljoen euro in 2016. Maar de onderliggende winst steeg van 161 miljoen naar 168 miljoen euro. Het verzekeringsbedrijf profiteerde van hogere inkomsten uit premies en van aanzienlijke kostenbesparingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd.

Vivat zag wel de kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II), slinken van 175 naar 162 procent. Daarmee bleef het bedrijf wel ruim boven de doelstelling die het zelf hanteert voor de solvabiliteit. Topman Ron van Oijen sprak van ,,een belangrijk jaar” voor Vivat, dat na een ingrijpende herstructurering de aandacht kon verleggen naar groei.

De personeelskosten zijn de afgelopen jaren met bijna een kwart teruggedrongen. Dat ging ten koste van zo’n 1200 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd heeft Vivat veel geïnvesteerd in digitalisering en verbetering van de dienstverlening. Dat vertaalde zich volgens het bedrijf afgelopen jaar in een verdere verbetering van de klanttevredenheid.

Vivat is de vroegere verzekeringstak van SNS Reaal, het financiële concern dat ruim vijf jaar geleden door de Nederlandse staat van de ondergang moest worden gered. Inmiddels is het bedrijf eigendom van het Chinese concern Anbang, dat momenteel in eigen land onder een vergrootglas ligt bij toezichthouders wegens vermeende malversaties.