Wall Street lager na vertrek topadviseur Trump

De beurzen in New York zijn woensdag lager geopend. De markt reageerde op het vertrek van Gary Cohn uit het Witte Huis. De economische topadviseur van president Trump was een tegenstander van de voorgestelde importheffingen op staal en aluminium. Beleggers op Wall Street zijn bang dat Trump die heffingen doorvoert en een handelsoorlog ontketent. Eerder was die angst juist wat weggeëbd, toen veel Republikeinse politici zich tegen de maatregel uitspraken.

