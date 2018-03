Weer investeerder weg uit tabak

Ook vermogensbeheerder Robeco doet geen investeringen meer in tabak. Volgens het bedrijf wordt de tabaksindustrie in toenemende mate als ,,sociaal nadelig” beschouwd. Voor het einde van het derde kwartaal dit jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 129 miljoen euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

Robeco is niet de eerste grote investeerder die de rookwaren- en sigarettenbranche de rug toekeert. Eerder dit jaar kondigde bijvoorbeeld pensioenfonds ABP al aan te stoppen met beleggingen in tabak en kernwapens. Dat ging in totaal om 3,3 miljard euro aan investeringen.