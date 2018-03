Air France-KLM weerstaat staking en sneeuw

Air France-KLM heeft afgelopen maand last gehad van een staking in Frankrijk en hevige sneeuwval. De luchtvaartgroep vervoerde desondanks ruim 4 procent meer passagiers dan een jaar eerder. In totaal stapten in februari 6,8 miljoen mensen in bij Air France, KLM of dochterbedrijven waaronder Transavia.

KLM nam het leeuwendeel van de groei voor zijn rekening. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoerde 2,4 miljoen passagiers, 12 procent meer dan in februari 2017. Bij Air France, dat te maken kreeg met een staking op 22 februari en eerder in de maand bovendien veel vluchten moest schrappen door hevige sneeuwval in Parijs, nam het aantal reizigers licht af tot 3,5 miljoen. Prijsvechter Transavia was goed voor 819.000 passagiers.

Gecorrigeerd voor de genoemde verstoringen en afgezien van wisselkoerseffecten viel de omzet per gevlogen kilometer licht hoger uit. Dat wijst erop dat de prijzen die Air France-KLM kan vragen voor zijn tickets nog altijd in de lift zitten.