Aziatische beurzen in de plus

De Aziatische beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De angst voor een handelsoorlog zwakte wat af nadat het Witte Huis aangaf dat Canada, Mexico en mogelijk andere landen kunnen worden uitgezonderd van importheffingen op staal.

In Tokio sloot de Nikkei-index 0,5 procent hoger op 21.368,07 punten. Staalbedrijven die de afgelopen dagen rake klappen kregen, toonden weer wat herstel. Zo stegen JFE Holdings en Nippon Steel & Sumitomo Metal tot 0,5 procent. Kobe Steel won 3 procent. Op macro-economisch vlak bleek verder dat de Japanse economie in het vierde kwartaal sterker is gegroeid dan verwacht.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omhoog. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,7 procent en de Kospi in Seoul noteerde een plus van 0,8 procent.

In Hongkong steeg de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent. Uit douanecijfers bleek de export van China veel sterker te zijn gegroeid dan verwacht. De import toonde onverwachts een kleine krimp.