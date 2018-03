KFC grijpt in na Brits tekort aan kip

Fastfoodketen KFC (Kentucky Fried Chicken) heeft in Groot-Brittannië maatregelen genomen om een nieuw tekort aan kip te voorkomen. Door problemen met de bezorging van kip moesten er in februari honderden Britse restaurants tijdelijk de deuren sluiten, waardoor het bedrijf naar schatting miljoenen ponden aan omzet is misgelopen.

De ingreep komt erop neer dat KFC voor ongeveer een derde van zijn circa 900 Britse filialen, voornamelijk in het noorden van het land, terugkeert bij dezelfde distributeur die het bedrijf onlangs nog de rug toekeerde. De problemen ontstonden namelijk toen KFC voor zijn bezorging afscheid nam van Bidvest en overstapte naar DHL.

Het grote ‘kipcontract’ leidde vrijwel direct tot problemen in de computersystemen van de bezorgers van DHL. Tot overmaat van ramp kwamen trucks met kip later ook nog eens urenlang vast te zitten op een autosnelweg door een ongeluk. De chaos bij de aanvoer van KFC-vestigingen was ook niet zomaar verholpen. Nog altijd is ongeveer 3 procent van de Britse KFC’s gesloten en in sommige filialen is het menu volgens Britse media tijdelijk wat ingeperkt.