‘Loonsverhoging Hamers is ouderwets graaien’

Vakbond CNV is niet te spreken over de loonsverhoging voor ING-topman Hamers. De bond noemt die ,,absurd” en spreekt van ,, ouderwets graaien”. Hamers krijgt er ruim de helft bij en ontvangt dit jaar meer dan 3 miljoen euro.

Ook voor de manier waarop het loon omhoog gaat, door het toekennen van aandelen zonder prestatie-eisen zodat het niet als bonus geldt, heeft de vakbond geen goed woord over. ,,ING heeft de trukendoos uit de kast gehaald om dit zo te regelen.”

De bond stelt verder dat de verhoging gevolgen heeft voor het lopende cao-overleg. ,,ING verdedigt het besluit door te stellen dat Hamers in de eredivisie speelt”, verwijst onderhandelaar Ike Wiersinga naar uitspraken van president-commissaris van ING Jeroen van der Veer in Het Financieele Dagblad. ,,Dat de bank weer goed draait, is wel dankzij de medewerkers. Kennelijk spelen die ook in de eredivisie”, aldus Wiersinga.

Ook FNV geeft aan ontstemd te zijn. ING-topman Ralph Hamers verdiende al te veel en de verhoudingen met zijn personeel worden nu nog schever getrokken, vindt die vakbond. De bond gaat uit van een factor twintig bij het verschil tussen de topman en de laagstbetaalde werknemer. Volgens die maatstaf komt FNV uit op een reƫel salaris van ongeveer 1 miljoen euro.

Wat ook meespeelt voor de bond is dat ING bij onderhandelingen over de pensioenen de kosten omlaag wil krijgen. ,,Begin bovenaan de trap met je principes, zou ik zeggen”, stelt FNV-bestuurder Gerard van Hees.