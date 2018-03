Mega-overname in Amerikaanse zorgsector

Wall Street in de plus

Begin vorig jaar liep een miljardenfusie van Cigna en branchegenoot Anthem stuk op weerstand van de Amerikaanse autoriteiten. In december kondigden zorgverzekeraar Aetna aan te fuseren met apothekersbedrijf CVS Health in een deal van 67,5 miljard dollar.

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zorgverzekeraar Cigna legt 67 miljard dollar (54 miljard euro) op tafel om zorgdienstverlener Express Scripts over te nemen. De transactie wordt afgehandeld in contanten en aandelen en is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven.

