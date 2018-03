Omzetgroei Coolblue zwakt af

Coolblue groeit minder hard. Het webwinkelbedrijf timmert nog altijd flink aan de weg, maar de opbrengsten groeien niet meer met de reuzenstappen van de voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar verhoogde Coolblue zijn omzet met 38 procent tot 1,2 miljard euro. Dat was conform de eigen verwachtingen. In 2016 en 2015 steeg de omzet echter nog met ruim 50 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda), een belangrijke graadmeter voor de winstgevendheid kwam, uit op 21 miljoen euro tegenover 19 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf deelt geen cijfers over de nettowinst.

Coolblue investeerde het afgelopen jaar flink in verdere groei. Zo werd een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen en werd de eigen bezorgdienst verder opgetuigd. Vooral bestellingen van witgoed en andere grote of zware producten worden door Coolblue zelf bezorgd. Het bedrijf rijdt nu met ongeveer 150 bezorgbusjes in Nederland en Belgiƫ.