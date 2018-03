‘Oplossing blijft uit voor Toys ‘R’ Us’

Het lukt de geplaagde speelgoedverkoper Toys ‘R’ Us naar verluidt niet om een oplossing te vinden voor zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Volgens persbureau Bloomberg wordt de hoop dat er nog een koper of oplossing met schuldeisers komt met de dag kleiner. Dat zou het einde kunnen betekenen van de bewuste onderdelen, aldus ingewijden.

In januari kondigde Toys ‘R’ Us al de sluiting aan van circa 180 winkels in de VS, als onderdeel van een reddingsplan om onder een faillissement uit te komen. De Amerikaanse speelgoedketen raakte in de problemen door hoge schulden en afnemende verkopen en moest vorig jaar faillissementsbescherming aanvragen.

Toys ‘R’ Us wilde niet reageren. Het bedrijf werkt al een tijd aan een doorstart. In de nieuwe formule van de keten zouden minder artikelen moeten worden aangeboden in de winkels. Toys ‘R’ Us telt wereldwijd zo’n 1600 filialen en 60.000 werknemers. In Nederland heeft het bedrijf veertien winkels.