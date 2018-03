Rijk hakt knoop door over aanleg A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat heeft een consortium van verschillende bedrijven de opdracht toegekend voor de aanleg van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

Het consortium heet De Groene Boog en bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord PPP, John Laing Investments Limited, RebelValley en TBI PPP. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en voorfinanciering van het project, plus onderhoud over een periode van twintig jaar. De werkzaamheden aan de noordkant van de stad moeten begin 2019 aanvangen en in 2024 afgerond worden.

De 11 kilometer lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Volgens Rijkswaterstaat draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.