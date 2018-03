Trump: staalheffing geldt niet voor buren

De Amerikaanse importtarieven op buitenlands staal en aluminium gaan niet gelden voor buurlanden Canada en Mexico. Ook houdt president Donald Trump nog een deur open voor andere belangrijke handelspartners. Andere landen kunnen wat hem betreft met de VS in onderhandeling gaan over de heffingen, die over ruim twee weken van kracht worden.

Het gaat om een heffing van 25 procent voor buitenlands staal en van 10 procent voor aluminium. Trump wil met die ingreep de staalindustrie in zijn land nieuw leven inblazen en zo ook voor meer werkgelegenheid zorgen. De heffingen zouden tevens in het belang zijn van de ,,nationale veiligheid”, zo benadrukte Trump bij de ondertekening van zijn omstreden plannen.

Kenners vrezen een internationale handelsoorlog. De kans is groot dat bijvoorbeeld de Europese Unie en China met tegenmaatregelen zullen komen. De Europese Commissie wilde donderdag evenwel nog niet met een reactie komen.

Met buurlanden Canada en Mexico zijn de VS momenteel in onderhandeling over een herziening van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA. Ook zouden de banden daarmee erg belangrijk zijn uit veiligheidsoverwegingen. Vandaar dat zij meteen een uitzondering krijgen. Als andere landen ook een uitzondering willen, dan zullen ze het volgens bronnen in het Witte Huis waarschijnlijk ook op veiligheid moeten gooien.

Bij de Republikeinen in de VS hebben de plannen ook veel verzet opgewekt. De economische topadviseur Gary Cohn van Trump heeft zelfs zijn vertrek aangekondigd uit onvrede over de heffingen. De Amerikaanse senator Jeff Flake liet weten met wetgeving te willen komen om de importtarieven op buitenlands staal en aluminium weer van tafel te krijgen.