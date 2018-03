VodafoneZiggo trekt stekker uit analoge tv

VodafoneZiggo stop vanaf volgende maand geleidelijk in Nederland met het aanbieden van analoge televisie. De kabelaanbieder wil binnen twee jaar overal in Nederland alleen nog maar digitale televisie aanbieden. Verreweg de meeste mensen kijken al tv via een digitaal signaal.

Capelle aan den IJssel en omstreken zijn als eerste aan de beurt voor een definitief afscheid van het oude televisiesignaal. Daarna volgen andere regio’s. Met de overstap zijn geen extra abonnementskosten voor de klant gemoeid. Ook oude televisies kunnen digitale televisie aan. Daarvoor krijgen ze een kabelkastje, de zogeheten decoder.

Digitale televisie bestaat al jaren in Nederland. De beeldkwaliteit is over het algemeen aanmerkelijk hoger en digitale tv biedt mogelijkheden voor onder meer interactieve televisie en internetdiensten. Ziggo zegt dat klanten er ook zenders bijkrijgen.

Het in de lucht houden van analoge tv naast het digitale signaal brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast kan Ziggo door het schrappen van analoge tv de vrijkomende bandbreedte op de kabel gebruiken voor andere diensten en snellere verbindingen.