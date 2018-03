Wall Street sluit met winsten

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten gesloten. Beleggers waren eigenlijk de hele dag vooral aan het wachten op duidelijkheid over de aangekondigde importheffingen op staal en aluminium. Pas kort voor het slot van Wall Street zette president Donald Trump zijn handtekening onder de omstreden plannen. Toen werd ook bekend dat voor Canada en Mexico een uitzondering wordt gemaakt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 24.895,21 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 2738,97 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7427,95 punten.

Trump wil met zijn ingreep de staalindustrie in zijn land nieuw leven inblazen en zo ook voor meer werkgelegenheid zorgen. Maar kenners vrezen een internationale handelsoorlog. Trump hield nog wel een deur open voor andere belangrijke handelspartners. Andere landen kunnen wat hem betreft met de VS in onderhandeling gaan over de heffingen die over ruim twee weken van kracht worden.

Verder verwerkten de beleggers het Europese rentebesluit en de toelichting daarop. De ECB besloot zoals verwacht de rente gelijk te houden.

Bij de bedrijven sprong Express Scripts bijna 9 procent omhoog. Zorgverzekeraar Cigna kondigde aan de zorgdienstverlener over te nemen voor 67 miljard dollar. Cigna ging juist bijna 12 procent onderuit.

Rent-A-Center won verder dik 10 procent, na een aankondiging dat het een kwart van het personeel op zijn hoofdkwartier wil ontslaan. Het bedrijf dat meubels en elektronica verhuurt wil zo 65 miljoen tot 85 miljoen dollar besparen.

Een grote daler was mediabedrijf Tronc, de uitgever van onder meer kranten Chicago Tribune, New York Daily News en Orlando Sentinel. Beleggers waren allerminst tevreden over de resultaten en het aandeel zakte ruim 24 procent. Ook supermarktketen Kroger kwam met tegenvallende cijfers. Dat aandeel sloot 12 procent in de min.

De euro noteerde 1,2311 dollar, tegen 1,2321 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 60,30 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 63,84 dollar per vat.