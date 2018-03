Accell krijgt tik op Damrak

Fietsenfabrikant Accell stond vrijdag stevig onder druk op Beursplein 5, na de presentatie van zijn jaarcijfers. Ook kondigde het bedrijf een strategiewijziging aan. De Amsterdamse beurs stond nagenoeg vlak, evenals de belangrijkste Europese graadmeters. Beleggers zijn in afwachting van cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid.

De AEX-index stond in het eerste handelsuur vrijwel onveranderd op 535,47 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog tot 817,00 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,2 procent.

Accell kelderde bij de kleinere bedrijven ruim 8 procent. De onderneming zag haar jaarwinst met ruim twee derde dalen. Accell gaat zijn zes kernmarkten centraler aansturen en meer inzetten op e-bikes. Op die manier moet de omzet de komende vijf jaar groeien van 1,1 miljard naar 1,5 miljard euro.

Ook automatiseerder Ctac (min 1,1 procent) opende de boeken. Dat bedrijf zag de omzet dalen door vertraging bij twee projecten. De winst nam wel flink toe omdat Ctac sterk op de kosten lette. Voor 2018 verwacht het bedrijf weer een winststijging.

De Europese staalmarkt verloor door de importheffing die door de Amerikaanse president Trump officieel werd gemaakt. In Amsterdam ging ArcelorMittal 1,1 procent omlaag en verloor Aperam 0,6 procent. Ook de Duitse staalbedrijven Salzgitter (min 1,2 procent) en ThyssenKrupp (min 0,3 procent) werden lager gezet. In Helsinki werd Outokumpu 2,3 procent minder waard.

Galapagos was in Amsterdam de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 1,5 procent. AkzoNobel deed het met een daling van 0,9 procent het slechtst. Op de MidKap deed Besi het met een stijging van 0,9 procent het best. TKH was daar de hekkensluiter met een min van 1 procent.

De euro noteerde 1,2299 dollar, tegen 1,2321 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 60,29 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 63,91 dollar per vat.