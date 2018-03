Celstraf voor omstreden zakenman Shkreli

De omstreden Amerikaanse zakenman en farmaciemagnaat Martin Shkreli (34) moet zeven jaar de cel in omdat hij investeerders in zijn vroegere bedrijf Retrophin heeft opgelicht. Dat heeft een rechtbank in New York vrijdag bepaald.

Shkreli werd vorig jaar al schuldig bevonden. Hij gebruikte aandelen Retrophin voor een soort piramidezwendel. Het geld dat hij daarmee ophaalde gebruikte hij om zijn eigen schulden af te lossen. Daarvoor had de openbare aanklager tegen hem minstens vijftien jaar gevangenisstraf geëist.

Het was niet de eerste keer dat Shkreli, bij het grote publiek beter bekend onder zijn bijnaam ‘Pharma Bro’, in opspraak kwam. In 2015 verhoogde hij als baas van farmaciebedrijf Turing van de ene op de andere dag de prijs van een medicijn voor aidspatiënten van 13,50 dollar naar 750 dollar per pil. Pas na grote ophef kwam hij op dat besluit terug.