Delhaize doet vleesbedrijf in de ban

De Belgische supermarktketen Delhaize zet de samenwerking met vleesbedrijf Verbist stop. Dat laat het onderdeel van het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize weten naar aanleiding van het geknoei met invriesdata van vlees bij het bedrijf.

,,Deze vaststellingen hebben geleid tot een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk”, zo laat Delhaize weten in een verklaring. Een dag eerder werd al bekend dat Delhaize en de Belgische branchegenoot Colruyt een grote lading vlees uit de schappen haalden. Ook Colruyt doet Verbist in de ban. Daarnaast wordt gezind op stappen om via rechter de schade te verhalen.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights meldde donderdag dat het vlees ook in Nederland bij groothandelsketen Makro was beland, maar het bedrijf weerspreekt dat. Makro was weliswaar klant van Verbist, maar kocht alleen vers rundvlees in en dus geen ingevroren producten. De samenwerking is na aanleiding van de ophef stopgezet.

Verbist hoort ook het slachthuis in Izegem waar dierenrechtenactivisten vorig jaar mishandeling van runderen vastlegden. De onthulling leidde tot veel ophef. Dat slachthuis moest toen tijdelijk dicht.