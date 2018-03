‘Topman Goldman Sachs stapt dit jaar op’

Topman Lloyd Blankfein van Goldman Sachs vertrekt naar verluidt voor het einde van dit jaar bij de grote Amerikaanse bank. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Blankfein is een van de langstzittende topmannen van de grote bedrijven aan de beurs van New York. De 63-jarige zit al sinds 2006 op het pluche bij Goldman Sachs. Hij heeft in al die jaren ook de nodige kritiek over zich heen gekregen, bijvoorbeeld over de rol die Goldman Sachs heeft gespeeld in het ontstaan van de kredietcrisis.

Ook zijn uitspraak uit 2009 dat banken een maatschappelijk belang dienen en ‘werk van God’ zouden doen, zorgde voor veel ophef in de financiële wereld. Voor die uitlating heeft Blankfein later ook zijn excuses aangeboden.

Goldman Sachs heeft volgens The Wall Street Journal al een idee wie Blankfein zou moeten opvolgen. De krant noemt Harvey Schwartz en David Solomon als meest waarschijnlijke kandidaten. Zij bekleden nu ook al hoge posten in het bestuur van de bank.