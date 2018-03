VNO: Voer belastingverlagingen eerder door

Het kabinet doet er verstandig aan de beloofde belastingverlagingen eerder door te voeren. Daarvoor pleit Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Door bijvoorbeeld de lagere vennootschapsbelasting al volgend jaar in te voeren, in plaats van 2021, kan het kabinet volgens hem zekerheid creëren en de investeringsdrift bij ondernemers aanwakkeren.

Volgens De Boer staat Nederland voor grote investeringsbeslissingen, onder meer op het terrein van klimaat. Hij denkt dat het goed is als harde afspraken in september in het belastingplan worden vastgelegd. De VNO-NCW-voorman wijst ook op de concurrentiepositie van Nederland gelet op de maatregelen in de Verenigde Staten en de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Het is verstandig snel maatregelen te nemen nu het economische goed gaat, aldus De Boer.

De geplande belastingverhoging voor ondernemers en familiebedrijven moet worden teruggedraaid. ,,Zij nemen risico’s en scheppen banen, maar worden als enige groep gestraft met hogere tarieven”, aldus De Boer.