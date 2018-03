Wall Street opent hoger na banenrapport

'Obama's in gesprek met Netflix over serie'

Sterkste stijger in de Dow was machinebouwer Caterpillar met een winst van 1,3 procent. Fastfoodketen McDonald’s en technologieconcern IBM kregen er 1,2 procent bij. Onderaan bij de hoofdfondsen stonden frisdrankproducent Coca-Cola en farmaceut Johnson & Johnson met verliezen van 0,1 procent.

Dat laatste wijst op een nog altijd gematigde inflatie. Het banenrapport wordt gezien als een sterke graadmeter voor de Amerikaanse economie en heeft daarom veel invloed op het rentebeleid van de Fed. Algemeen wordt aangenomen dat de centrale bank later deze maand de rente verder zal verhogen.

De werkgelegenheid in ’s werelds grootste economie nam afgelopen maand veel sterker toe dan verwacht. Afgezien van de landbouw kwamen er in totaal 313.000 banen bij, veel meer dan een maand eerder. Maar ondanks de steeds krappere arbeidsmarkt bleef de loonontwikkeling juist achter bij de verwachting van economen.

De aandelenmarkten in New York zijn vrijdag met winst aan de handel begonnen. Het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid temperde de vrees voor een snel oplopende inflatie die de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, zou kunnen aansporen tot een agressiever rentebeleid.

