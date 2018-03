Energie-aanbieder E.ON koopt Innogy van RWE

De Duitse energie-aanbieder E.ON neemt Essent-moeder Innogy over van branchegenoot RWE. Daar hebben de bedrijven een principeakkoord over bereikt, maakten ze zondag bekend. Naast de 76,8 procent van Innogy die RWE in handen heeft, doet E.ON ook een bod op de resterende aandelen.

In een ingewikkelde deal krijgt E.ON uiteindelijk de consumenten- en netwerktak van Innogy in handen en 1,5 miljard euro van RWE. RWE houdt de hernieuwbare energie-tak van Innogy en krijgt ook de E.ON-divisie die zich daar mee bezig houdt. Verder krijgt RWE een belang van net geen 17 procent in E.ON, het minderheidsbelang dat E.ON had in twee kerncentrales, de gasopslagtak van Innogy en Innogy’s belang in een Oostenrijkse energie-aanbieder.

Uiteindelijk wordt E.ON zo een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich juist op de opwekking van energie.