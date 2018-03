ACM: KPN zat goed bij aanbesteding 2010

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt dat KPN geen regels heeft overtreden bij de aanbesteding voor vaste telefonie bij de overheid in 2010. Tele2 had bezwaar gemaakt tegen een eerdere uitspraak waarin de toezichthouder besloot dat KPN goed zat.

Tele2 vroeg de toezichthouder in 2016 KPN te onderzoeken. Volgens het telecombedrijf had KPN bij de aanbesteding opzettelijk een te lage prijs gerekend om de concurrentie de pas af te snijden. Dit zou tegen de gedragsregels zijn. In maart vorig jaar veegde ACM de aanklacht van tafel. Tele2 kon zich niet vinden in het oordeel van de toezichthouder en maakte bezwaar.