‘Hypotheekaanbieders bieden geen maatwerk’

Veel hypotheekaanbieders zijn star bij aanvragen en bieden geen maatwerk voor klanten in gevallen waar dat wel mogelijk zou zijn. Daardoor grijpen met name starters en ouderen vaak mis bij hypotheekaanvragen, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek.

Van de 23 door VEH onderzochte geldverstrekkers bieden er 10 actief maatwerk voor klanten. Dat zijn vooral banken. Verzekeraars en nieuwe geldverstrekkers op de hypotheekmarkt laten het volgens het onderzoek vaak afweten.

Voor de nieuwe aanbieders op de hypotheekmarkt is het gebrek aan flexibiliteit een manier om kosten te besparen, beaamt een van die partijen volgens VEH. Er wordt gewerkt met snelle, deel geautomatiseerde aanvraagprocessen en daar past geen maatwerk in.

Overigens gaat het bij de de meeste partijen die wél maatwerk bieden voor aanvragen die niet in een standaard profiel passen mis in de informatievoorziening. Daardoor is het voor onafhankelijke hypotheekadviseurs lastig om vast te stellen of de aanvraag die hij voor een klant doet ook kans van slagen heeft, met hogere kosten als gevolg.