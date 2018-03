Meer loon voor bezorgers PostNL

De postbezorgers van PostNL krijgen een loonsverhoging van in totaal 5 procent. Daarnaast krijgen ze een eenmalige bonus van 1 procent, zijn het postbedrijf en de vakbonden FNV, CNV en Bond Van Post Personeel (BVPP) overeengekomen. De loonsverhoging wordt in vijf stappen van 1 procent bereikt.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de pensioenregeling, een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte uren en een extra verlofdag voor personeel dat 12,5 jaar in dienst is. Daarnaast is afgesproken dat PostNL meer rekening houdt met bezorgers die ook een andere baan hebben.

De nieuwe cao gaat, als de vakbondsleden er mee instemmen, in met terugwerkende kracht op 1 oktober. De looptijd van de arbeidsovereenkomst is twee jaar.