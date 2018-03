Gemengd beeld op beurzen in Verre Oosten

De aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een wisselend beeld zien. Beleggers namen wat gas terug van de forse koerswinsten een dag eerder. Er werd uitgekeken naar belangrijke economische cijfers uit de Verenigde Staten later op de dag, met name over de inflatie.

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei-index na een beweeglijke handelsdag met een plus van 0,7 procent op 21.968,10, na de winst van 1,7 procent op maandag. Tot de grotere winnaars behoorden Japanse stroombedrijven als Chubu Electric, Tohoku Electric en Kansai Electric met koerswinsten tot bijna 4 procent. Bij de verliezers stonden autobedrijven als Honda en Suzuki met minnen tot 1,1 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng in de tussentijdse handel een verlies van 0,2 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,2 procent, maar de All Ordinaries in Sydney leverde 0,4 procent in.