Hoekstra aan de slag met beloningen bankiers

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaat ‘in alle rust’ de juridische mogelijkheden bestuderen en kijken wat verstandig is om buitensporige loonsverhogingen bij topbankiers te voorkomen. ,,We hebben gezien dat een moreel appèl ook werkt. Ik ga nu aan de slag met die afweging.”

Hij zei dat in Brussel naar aanleiding van het besluit van ING om af te zien van een voorgestelde loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. ,,De voor- en nadelen van eventuele wettelijke maatregelen moeten goed tegen elkaar worden afgewogen. Het goede nieuws is dat we daar nu meer tijd voor hebben.”

De bewindsman heeft nog niet de gelegenheid gehad het initiatief van GroenLinks te bestuderen. Hij was maandag en dinsdag in Brussel voor vergaderingen met zijn EU-collega’s. De partij bereidt een nieuwe wet voor waarbij loonsverhogingen van belangrijke banken door de minister van Financiën moeten worden goedgekeurd. ,,Het is goed dat ook anderen hierover meedenken”, zei hij.

ING is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek. De raad van commissarissen van ING wilde Hamers’ beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar. De aandeelhouders zouden daar op 23 april over beslissen.

,,Het besluit om dit van tafel te halen is de enige juiste uitkomst van deze discussie”, aldus de bewindsman. ,,Het is een verstandig besluit. Ik heb steeds gezegd dat het gaat om het vertrouwen in de bancaire sector. Dat moet worden hersteld. Dit was onvermijdelijk.”