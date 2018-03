ING in schijnwerpers op vlak Damrak

De beurs in Amsterdam is dinsdag zonder grote koersbewegingen geopend, net als de aandelenmarkten elders in Europa. Er wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat later op de dag naar buiten komt. ING kon op aandacht rekenen op het Damrak na het schrappen van de omstreden loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. Verder waren er cijfers van ForFarmers en Basic-Fit.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in het eerste handelsuur vrijwel onveranderd op 538,46 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 820,26 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent, Londen daalde licht.

De koers van ING steeg licht. De raad van commissarissen van de bank wilde de totale beloning voor Hamers met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij van af. Volgens president-commissaris Jeroen van der Veer van ING werd de publieke ophef over de zaak onderschat. In politiek Den Haag werd positief gereageerd.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 2 procent, na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van maximaal 280 miljoen dollar. De rij werd gesloten door kabel- en telecombedrijf Altice met een min van 1,5 procent.

Bij de kleinere fondsen was ForFarmers een uitblinker met een plus van 3,9 procent. De diervoederproducent wist vorig jaar de winst en omzet te verhogen dankzij de verbeterde economische omstandigheden. Het dividend gaat met een kwart omhoog. KBC Securities verhoogde zijn beleggingsadvies voor ForFarmers.

Ook Basic-Fit was in trek met een stijging van 4,6 procent. De fitnessketen zag de omzet en het resultaat groeien, geholpen door een flink aantal nieuwe vestigingen. Dit jaar verwacht Basic-Fit weer ruim honderd nieuwe sportscholen te openen in de landen waar het actief is.

RWE ging 1,6 procent omhoog in Frankfurt. Het energieconcern heeft vorig jaar winst geboekt na een miljardenverlies in 2016. Maandag ging de koers van RWE hard omhoog na een deal met branchegenoot E.ON over een opdeling van Essent-moeder Innogy.

De euro was 1,2329 dollar waard, tegen 1,2317 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 61,24 dollar en Brent werd 0,2 procent goedkoper op 64,79 dollar.