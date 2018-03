Nederlands truckers weer op de juiste weg

Het internationale wegtransport door Nederlandse vrachtwagens is vorig jaar voor het eerst sinds 2014 toegenomen. De voorgaande jaren ondervonden Nederlandse truckers veel last van concurrentie uit Midden- en Oost-Europa, zo meldt meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Truckers vervoerden in 2017 in totaal 666 miljoen ton goederen van en naar Nederland. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Ook het binnenlandse vrachtwagenverkeer zat in de lift.

Vooral bouwgoederen droegen bij aan de opleving van de Nederlandse truckers. Een derde van de groei van het vervoerde gewicht was toe te schrijven aan het vervoer van onder meer zand, grind en bouwmaterialen. In totaal maken bouwgoederen een vijfde uit van alle vervoerde goederen, uitgedrukt in gewicht. Ook vervoer van aardolieproducten, chemische goederen, meststoffen en stukgoed nam toe.

Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat Nederlandse truckers steeds kortere ritjes maken. Het aantal kilometers daalde in 2017 voor het derde jaar op rij, met een kleine 2 procent.