AEX sluit licht in de min

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Ook de andere Europese graadmeters bleven dichtbij huis. Aanhoudende zorgen over de politieke onrust in de Verenigde Staten zetten het sentiment van beleggers wat onder druk.

De AEX eindigde 0,3 procent lager op 530,97 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 811,96 punten. De beurzen in Londen en Parijs gingen tot 0,2 procent omlaag, Frankfurt won juist 0,1 procent. Dinsdag gingen de graadmeters nog allemaal omlaag, na het nieuws over het ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Altice voerde de hoofdfondsen in Amsterdam aan met een plus van 1,4 procent. Galapagos klom 0,3 procent na een koopadvies van Berenberg. Volgens de zakenbank is er bij het biotechbedrijf ruimte voor verdere koersstijgingen. Grootste daler was ABN AMRO met een min van 2,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven ging vastgoedbedrijf Wereldhave aan kop met een stijging van 1,5 procent. Biochemiebedrijf Corbion was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 2,1 procent. Bij de kleine bedrijven profiteerde veevoerproducent ForFarmers met een winst van 5,7 procent van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

In Brussel verloor Bpost meer dan een vijfde van zijn beurswaarde. Het Belgische postbedrijf kwam met teleurstellende cijfers en vooruitzichten. In Frankfurt gooide Adidas juist hoge ogen met goede resultaten. De sportartikelenmaker steeg ruim 11 procent. Verder won het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall 2,5 procent na een opdracht van 2 miljard euro om meer dan tweehonderd gevechtsvoertuigen te leveren aan Australië.

De euro zakte iets in waarde na uitspraken van ECB-president Mario Draghi dat de centrale bank geduld zal hebben met het monetair beleid. De euro noteerde 1,2370 dollar, tegen 1,2405 dollar op dinsdag.

Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 60,65 dollar per vat. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 64,49 dollar per vat.