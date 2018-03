‘Deal Air France-KLM en Virgin in 2019 klaar’

Virgin Atlantic verwacht zijn voorgenomen deal met Air France-KLM begin volgend jaar af te ronden. Dat heeft topman Craig Kreeger van de Britse luchtvaartmaatschappij gezegd op een bijeenkomst in Londen.

De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie kondigde vorig jaar aan voor 31 procent in te stappen bij Virgin. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de deal al in 2018 zijn beslag zou krijgen. Er is evenwel toestemming nodig van de Amerikaanse mededingingsautoriteiten. Kreeger denkt dat dit proces ongeveer een jaar in beslag zal nemen, maar hij heeft vertrouwen in de uitkomst.

Air France-KLM is circa 220 miljoen Britse pond kwijt aan de deelneming in Virgin. Daarmee wordt het bedrijf meteen de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Het belang van miljardair Richard Branson neemt af tot 20 procent.

Air France-KLM haalde vorig jaar tevens de banden aan met Delta en China Eastern. Die namen op hun beurt een belang van elk 10 procent in de luchtvaartcombinatie. Door al deze constructies kunnen de maatschappijen elkaars bestemmingennetwerk aanbieden.