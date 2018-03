Google stopt met reclame voor cryptomunten

Na Facebook doet ook Google advertenties van aanbieders van cryptomunten als de bitcoin in de ban. Vanaf juni zal de internetgigant dergelijke reclameboodschappen niet meer plaatsen. Dat staat in een bericht over het nieuwe advertentiebeleid dat het bedrijf op zijn website heeft geplaatst.

Ook aan reclames voor andere laagdrempelige beleggingsproducten waarbij beleggers hoge rendementen worden voorgespiegeld, terwijl ze zo in korte tijd ook heel veel geld kunnen verliezen, werkt Google binnenkort niet meer mee. Het gaat onder meer om binaire opties, en producten waarbij gegokt wordt op waardeschommelingen van bijvoorbeeld vreemde valuta’s.

Het strengere advertentiebeleid van Google gaat niet alleen gelden voor zijn zoekmachine, maar ook voor andere diensten zoals het populaire videoplatform YouTube. Concurrent Facebook besloot in januari al te stoppen met het promoten van cryptomunten via zijn gelijknamige sociale netwerk. Google en Facebook zijn de twee grootste distributeurs van online reclame ter wereld.

Toezichthouders wereldwijd waarschuwen al een tijdje voor de risico’s die particuliere beleggers lopen als zij hun geld steken in bitcoin of aanverwante digitale ‘valuta’s’. In de financiële sector zelf wordt de populariteit van dergelijke producten eveneens met argwaan bekeken, al is er wel veel belangstelling voor de onderliggende blockchain-technologie.

Vermogensbeheerder Allianz Global Investors voegt zich bij de gestaag groeiende rij critici. Hoofdeconoom Stefan Hofrichter spreekt in een eerder deze week gepubliceerd artikel van ,,een zeepbel uit het boekje”, die waarschijnlijk ook nog eens op het punt staat te barsten. De gevolgen daarvan voor de bredere financiële wereld zullen volgens hem evenwel zeer beperkt zijn.