Microsoft bouwt datacentra in Midden-Oosten

Microsoft opent zijn eerste twee datacentra in het Midden-Oosten. Naast de uitbreiding in Abu Dhabi en Dubai opent het technologiebedrijf ook twee nieuwe locaties met computers in Zwitserland en nog eens twee in Duitsland.

Microsoft zet zwaar in op het vergroten van zijn cloudcapaciteit om niet achterop te raken bij concurrent Amazon. Beide bedrijven stampen in hoog tempo nieuwe datacentra uit de grond om gegevens dichter bij klanten op te kunnen slaan. Dat moet zorgen voor snellere verbindingen en kan zorgen wegnemen over het lot van gegevens in landen met andere privacyregels.

Amazon is de grootste aanbieder van clouddiensten, zoals opslag of op afstand beheerde applicaties. Microsoft doet voor wat betreft opbrengsten echter niet onder voor Amazon.