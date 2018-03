TenCate vindt koper voor luchtvaarttak

TenCate, fabrikant van onder meer technisch textiel en kunstgras, verkoopt zijn luchtvaarttak voor 930 miljoen euro aan het Japanse chemiebedrijf Toray Industries. De Japanners denken dat het onderdeel goed aansluit bij hun eigen activiteiten op het gebied van koolstofvezels en zien verdere groeimogelijkheden.

Het gaat om de divisie TenCate Advanced Composites (TCAC), waar materialen en systemen gemaakt worden voor onder meer de ruimtevaart- en luchtvaartindustrie. TenCate was al enige tijd bezig met het onder de loep nemen van de strategische opties voor het onderdeel, waar wereldwijd ongeveer 750 mensen werken.

,,We zijn verheugd dat we met Toray zo’n sterke strategische partner voor TCAC hebben gevonden. De lucht- en ruimtevaartindustrie gaat een nieuwe groeifase in, die grote investeringen vereist”, verklaart TenCate-topman Jan Albers.

De deal kan naar verwachting in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. TenCate werd zelf ongeveer twee jaar geleden van de beurs in Amsterdam gehaald door een groep investeerders onder leiding van Gilde.