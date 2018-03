Audi trekt miljarden uit voor nieuwe modellen

De Duitse autofabrikant Audi gaat de komende vijf jaar 40 miljard euro investeren in nieuwe modellen en elektrisch aangedreven auto’s. Dit jaar wil het luxemerk meer dan twintig modellen uitbrengen, waaronder zijn eerste volledig elektrische auto, de Audi e-tron.

Volgens het bedrijf is dat de grootste lancering van nieuwe producten in zijn geschiedenis. In 2025 wil Audi meer dan twintig elektrische wagens op de markt hebben die goed zijn voor een derde van de verkoop, zo liet de onderneming weten bij de jaarlijkse persconferentie op het hoofdkantoor in Ingolstadt. ,,Wij willen een leidende rol spelen bij de enorme veranderingen in de auto-industrie. We maken Audi fit voor deze missie met ons actie- en transformatieplan”, aldus topman Rupert Stadler.

Vorig jaar verkocht Audi wereldwijd het recordaantal van ruim 1,87 miljoen auto’s. De omzet steeg voor het eerst tot meer dan 60 miljard euro. Er werd een operationele winst behaald van krap 4,7 miljard euro, tegen 3 miljard euro in 2016.